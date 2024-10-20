الدوري الإيطالي
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0 - 6
ن م
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دانيلو كاتالدي 20', 45'A. Colpani 34', 54'L. Beltran 61'F. Parisi 72'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

ليتشي v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,