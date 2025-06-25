كأس العالم للأندية
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1 - 1
انتهت
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دينس بوانغا 84'
W. Yan 86'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

لوس أنجلوس إف سي ضد فلامينجوالنتائج والإحصائيات,