الدوري الأوروبي
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0 - 2
ن م
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D. Osorio 18'V. Byskov 90' + 5'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

لودوجوريتس رازجراد v إف سي ميديلاندالنتائج والإحصائيات,