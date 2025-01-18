الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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M. Nzola 36'
فابيان رويز 59'B. Barcola 86'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

لانس v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,