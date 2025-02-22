الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
ن م
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داني أولمو 62'فيران توريس 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

لاس بالماس v برشلونةالنتائج والإحصائيات,

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