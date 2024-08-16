الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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Tanguy Nianzou 42' (هدف عكسي)ساندرو راميريز 71'
Alex Suarez 25' (هدف عكسي)Juanlu Sanchez 61'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

لاس بالماس v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,