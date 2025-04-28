الدوري الإيطالي
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2 - 2
انتهت
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بيدرو رودريجيز 79', 84'
J. Ondrejka 3', 46'
(½ 0-1) (انتهت 2-2)

لاتسيو ضد بارماالنتائج والإحصائيات,