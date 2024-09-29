الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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P. Cutrone 43', 72'أندريا بيلوتي 89'
داركو لازوفيتش 53' (جزاء)M. Lambourde 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

كومو v فيروناالنتائج والإحصائيات,