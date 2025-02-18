دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 0
ن م
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Erison 36' (جزاء)Marcinho 90' + 8'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

كاواساكي فرونتالي v سينترال كوست مارينرزالنتائج والإحصائيات,

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