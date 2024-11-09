الدوري الإيطالي
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3 - 3
ن م
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N. Zortea 2'G. Zappa 53', 89'
رافائيل لياو 15', 40'T. Abraham 69'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3)

كالياري v ميلانالنتائج والإحصائيات,