الدوري الإيطالي
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2 - 3
انتهت
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دانيل فيلا 2'ريدجسيانو هابس 55'
كينان يلدز 25'راندال كولو مواني 31'مانويل لوكاتيلي 73' (ضربة جزاء)
(½ 1-2) (انتهت 2-3)

فينيسيا ضد يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,