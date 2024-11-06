دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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A. Hadj Moussa 81'
K. Konate 45' + 2', 58'D. Guindo 86'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

فينورد v سالزبورجالنتائج والإحصائيات,