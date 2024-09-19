دوري أبطال أوروبا
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0 - 4
ن م
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فلوريان فيرتس 5', 36'اليخاندرو جريمالدو 30'تيمون ولنروذر 45' (هدف عكسي)
(ش١ 0-4) (ن م 0-4)

فينورد v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,