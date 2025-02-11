دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0
ن م
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يوشينوري موتو 11'Y. Kuwasaki 54'K. Yuruki 56'يويا أوساكو 81'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

فيسيل كوبي v شنغهاي ايست آسياالنتائج والإحصائيات,

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