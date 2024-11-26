دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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R. Kikuchi 40'S. Roux 49' (هدف عكسي)D. Sasaki 81'
هوتارو ياماجوتشي 54' (هدف عكسي)B. Brandtman 74'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

فيسيل كوبي v سينترال كوست مارينرزالنتائج والإحصائيات,