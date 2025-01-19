الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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S. Gigot 2'B. Dia 21'ماتيا زاكانيي 58'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

فيرونا v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,