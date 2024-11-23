الدوري الإيطالي
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0 - 5
ن م
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هواكين كوري 17'ماركوس تورام 22', 25'ستيفان دي فري 31'Y. Bisseck 41'
(ش١ 0-5) (ن م 0-5)

فيرونا v إنترالنتائج والإحصائيات,