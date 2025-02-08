الدوري الإيطالي
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0 - 5
ن م
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M. Retegui 21', 25', 44', 56'إيدرسون 37'
(ش١ 0-4) (ن م 0-5)

فيرونا v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,