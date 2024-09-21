الدوري الألماني
team-logo
0 - 5
ن م
team-logo
M. Olise 23', 60'جمال موسيالا 32'هاري كين 57'سيرج نابري 65'
(ش١ 0-2) (ن م 0-5)

فيردر بريمن v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,