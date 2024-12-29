الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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راؤول خيمينيز 40'H. Wilson 72'
Evanilson 51'D. Ouattara 89'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

فولهام v بورنموثالنتائج والإحصائيات,