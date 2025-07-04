كأس العالم للأندية
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2 - 1
انتهت
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ماتيوس مارتينيلي 40'هركوليس باريرا 70'
ماركوس ليوناردو 51'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

برعاية

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فلومينينسي ضد الهلالالنتائج والإحصائيات,