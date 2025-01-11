الدوري الألماني
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3 - 2
ن م
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N. Remberg 23' (هدف عكسي)كريستيان غونتر 38'فيسنزو جريفو 74'
P. Harres 85', 90'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

فرايبورج v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,