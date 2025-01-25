الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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ماتياس جينتر 68'
هاري كين 15'M. Kim 54'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

فرايبورج v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,