الدوري الألماني
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
فيسنزو جريفو 34'P. Lienhart 37'كريستيان غونتر 45' + 1'
P. Tietz 65'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

فرايبورج v أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,