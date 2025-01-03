الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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هوجو دورو 27'
لوكا مودريتش 85'جود بيلينجهام 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

فالنسيا v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,