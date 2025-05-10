الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
انتهت
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بيبيلو 8' (ضربة جزاء)دييجو لوبيز 18'هوجو دورو 37' (ضربة جزاء)
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

فالنسيا ضد خيتافيالنتائج والإحصائيات,