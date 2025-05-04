الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
انتهت
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A. Sherif 55'M. Emad 66'A. Nasser 84' (ضربة جزاء)
إبراهيم عادل 75'M. Hamdi 90' + 1'
(½ 0-0) (انتهت 3-2)

فاركو ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,