الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
Z. El Moutaraji 22'
إمام عاشور 45' + 11' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

فاركو v الأهليالنتائج والإحصائيات,