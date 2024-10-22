دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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J. Asani 3', 6'J. Park 88' (هدف عكسي)
M. Baharudin 28'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

غوانغجو إف سي v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,