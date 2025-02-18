دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
H. Oh 68', 74'
Bissoli 13'M. Boakye 35'
(ش١ 0-2) (ن م 2-2)

غوانغجو إف سي v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,

;