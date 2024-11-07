الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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M. Hammouda 79', 90' + 5'
E. Fathy 14'G. Okwara 70' (جزاء)A. El Sheikh 88'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

غزل المحلة v الجيشالنتائج والإحصائيات,