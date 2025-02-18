دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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S. Mineiro 2', 48', 70' (جزاء)S. Chan 45'
N. Tominaga 87'H. Ide 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

شنجهاي شينهوا v فيسيل كوبيالنتائج والإحصائيات,

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