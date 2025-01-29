دوري أبطال أوروبا
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1 - 4
ن م
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W. Pacho 77' (هدف عكسي)
B. Barcola 6'عثمان ديمبيلي 17', 35', 54'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

شتوتجارت v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,