دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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فاليري كازياشيفيلي 16'Zeca 33'Cryzan 45' + 2'
M. Lee 36'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

شاندونج تايشان v غوانغجو إف سيالنتائج والإحصائيات,

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