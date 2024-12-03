دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 4
ن م
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K. Inoue 6', 30'A. Lopes 36'J. Amano 70'
(ش١ 0-3) (ن م 0-4)

سينترال كوست مارينرز v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,