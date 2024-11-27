دوري أبطال أوروبا
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1 - 1
ن م
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D. Maeda 60'
C. Carter-Vickers 26' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

سيلتيك v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,