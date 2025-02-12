دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
D. Maeda 79'
M. Olise 45'هاري كين 49'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سيلتيك v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,

;