الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
انتهت
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I. Moriba 19'أوسكار مينجويزا 65'بورخا إيغليسياس 90' + 1'
نيمانيا جوديل 45' + 8' (ضربة جزاء)K. Salas 90' + 8'
(½ 1-1) (انتهت 3-2)

سيلتا فيجو ضد إشبيليةالنتائج والإحصائيات,