الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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Hossam Hassan 13', 90' + 1'Junior Ajayi 90' + 9'
Sherif Dabo 45' + 2'Karim Yehia 48' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

سموحة v الداخليةالنتائج والإحصائيات,