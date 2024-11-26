دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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T. Barseghyan 24'N. Marcelli 88'
C. Pulisic 21'رافائيل لياو 68'T. Abraham 71'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

سلوفان براتيسلافا v ميلانالنتائج والإحصائيات,