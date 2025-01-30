الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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T. Chory 46'I. Schranz 76'
T. Ali 69'H. Bolin 71'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

سلافيا براج v مالمو إف إفالنتائج والإحصائيات,