الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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T. Chory 67'
B. van den Boomen 18' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

سلافيا براج v أياكسالنتائج والإحصائيات,