الدوري الأوروبي
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
ديوجو دالوت 60'كوبي ماينو 68'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

ستياوا بوخارست v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,