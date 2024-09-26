الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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بروما 88', 90' + 5' (جزاء)
O. Davida 30' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

سبورتنج براجا v مكابي تل أبيبالنتائج والإحصائيات,