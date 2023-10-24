دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Alvaro Djalo 63'
رودريجو جوس 16'جود بيلينجهام 61'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سبورتنج براجا v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,