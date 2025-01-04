الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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A. Boakye 50', 57'L. Stassin 80'
K. Nakamura 42'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

سانت إيتيان v رايمسالنتائج والإحصائيات,