كأس العالم للأندية
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3 - 1
انتهت
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فاكوندو كوليديو 12'سيباستيان دريوسي 48'ماكسيميليانو ميزا 73'
يوسوكي ماتسوو 58' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 3-1)

ريفر بليت ضد آوراوا ريد دياموندزالنتائج والإحصائيات,