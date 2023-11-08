دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
إبراهيم دياز 27'فينيسيوس جونيور 58'رودريجو جوس 61'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

ريال مدريد v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,