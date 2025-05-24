الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
كيليان مبابي 38', 83'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

ريال مدريد ضد ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,