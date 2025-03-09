الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
انتهت
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كيليان مبابي 30'فينيسيوس جونيور 34'
بيدرو دياز 45' + 2'
(½ 2-1) (انتهت 2-1)

ريال مدريد ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,